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Гранат: после последних побед «Динамо» теперь должно выглядеть фаворитом в каждом матче

Гранат: после последних побед «Динамо» теперь должно выглядеть фаворитом в каждом матче
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Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Балтика». Встреча состоится сегодня, 12 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«В матче «Динамо» – «Балтика» будет упорная борьба. Калининградцы доставляют неприятности своим соперникам. Надеюсь, что «Динамо» всё-таки победит.

Судя по последним играм, «Динамо» теперь должно выглядеть фаворитом в каждом матче. Но «Балтика» хорошо готова физически — крепкая команда. Нельзя, чтобы была недооценка соперника после побед над «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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