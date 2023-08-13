Гранат: после последних побед «Динамо» теперь должно выглядеть фаворитом в каждом матче

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Балтика». Встреча состоится сегодня, 12 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«В матче «Динамо» – «Балтика» будет упорная борьба. Калининградцы доставляют неприятности своим соперникам. Надеюсь, что «Динамо» всё-таки победит.

Судя по последним играм, «Динамо» теперь должно выглядеть фаворитом в каждом матче. Но «Балтика» хорошо готова физически — крепкая команда. Нельзя, чтобы была недооценка соперника после побед над «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.