Тихонов считает, что ЦСКА будет доминировать над «Сочи»
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Сочи».
«Армейцы потерпели поражение в Кубке от «Факела» – подвела реализация, но в чемпионате после осечки в первом туре с «Уралом» взяли себя в руки и уверенно наколотили «Локо» четыре мяча. Тогда как «Сочи» стабильно проигрывает всем, кто чувствует уверенность в ногах. Это закономерно выльется в доминирование ЦСКА на своём поле», – приводит слова Тихонова Metaratings.
Напомним, матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Сочи» пройдёт сегодня, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
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