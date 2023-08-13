Кузяев сыграет в стартовом матче «Гавра» в Лиге 1 с первых минут

Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монпелье» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Стали известны стартовые составы команд на матч.

«Монпелье»: Леком, Силла, Куяте, Жюльен, Сако, Саванье, Ферри, Шотар, Адамс, Аль-Тамари, Хазри.

«Гавр»: Десма, Льорис, Него, Сальмье, Санганте, Таргаллин, Кузяев, Ндиайе, Алиуи, Казимир, Сумаре.

Далер Кузяев перешёл в «Гавр» этим летом. Ранее российский полузащитник выступал за санкт-петербургский «Зенит».

В прошлом сезоне «Монпелье» расположился на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 50 очков. «Гавр» провёл предыдущий сезон в Лиге 2, где занял первое место с 75 очками.