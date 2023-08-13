Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Ростова» Медведев: думаю, пропущу ещё неделю, это максимум

Вратарь «Ростова» Медведев: думаю, пропущу ещё неделю, это максимум
Комментарии

Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о сроках его возвращения после травмы.

«Да уже три недели прошло после получения травмы. Я думаю, недельку еще пропущу, это максимум. Буду ли готов к матчу Кубка России? Надеюсь, что да», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Никита Медведев перешёл в «Ростов» из «Рубина» в 2022 году, контракт голкипера с дончанами истекает летом 2024-го. В новом сезоне голкипер на поле пока не выходил. 28-летний Медведев — воспитанник«Зенита-Ижевск», россиянин дебютировал на профессиональном уровне 29 сентября 2013 года в гостевом матче с пермским клубом «Октан» в рамках первенства Второго дивизиона.

Ранее в своей карьере вратарь выступал также за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023