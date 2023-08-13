Вратарь «Ростова» Медведев: думаю, пропущу ещё неделю, это максимум

Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о сроках его возвращения после травмы.

«Да уже три недели прошло после получения травмы. Я думаю, недельку еще пропущу, это максимум. Буду ли готов к матчу Кубка России? Надеюсь, что да», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Никита Медведев перешёл в «Ростов» из «Рубина» в 2022 году, контракт голкипера с дончанами истекает летом 2024-го. В новом сезоне голкипер на поле пока не выходил. 28-летний Медведев — воспитанник«Зенита-Ижевск», россиянин дебютировал на профессиональном уровне 29 сентября 2013 года в гостевом матче с пермским клубом «Октан» в рамках первенства Второго дивизиона.

Ранее в своей карьере вратарь выступал также за «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018.