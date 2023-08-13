В «Динамо» заявили, что договорились с «Реалом Сосьедад» о переходе Захаряна

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.
«Мы договорись с «Реалом Сосьедад», но надо соблюсти формальность. Вопрос получения денег в проработке. У нас был опыт с «Болоньей», мы получили тогда деньги на счёт», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад». Это, в частности, подтвердил и главный тренер «Динамо» Марцел Личка, сообщивший, что Арсена уже можно считать игроком испанского клуба. Ранее 20-летний игрок не попал в заявку бело-голубых на матч РПЛ с «Балтикой».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах, забил один мяч и оформил одну результативную передачу. Также на счету российского полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России и один гол. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
- 13 августа 2023
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