«Тоттенхэм» не смог обыграть «Брентфорд» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Команды не смогли выявить победителя в матче — результативная ничья 2:2.

В начале матча, на 11-й минуте, защитник «Тоттенхэма» Кристин Ромеро открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Также первую голевую передачу за «шпор» отдал Джеймс Мэддисон. На 26-й минуте Брайан Мбемо успешно реализовал пенальти, сравняв счёт. На 36-й минуте Йоан Висса вывел хозяев вперёд впервые во встрече. В самом конце первого тайма, на 45+4-й минуте, Эмерсон Роял вновь сравнял счёт в матче, а Джеймс Мэддисон отдал вторую голевую передачу во встрече. Во втором тайме команды не смогли отличиться, матч так и закончился — 2:2, результативная ничья.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял восьмое место в английской Премьер-лиге, набрав 60 очков в 38 матчах. «Брентфорд» в прошлом сезоне расположился прямо за «шпорами», на девятом месте, с 59 очками в 38 матчах чемпионата.