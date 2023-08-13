Смолов: у меня есть знакомый в «Реале Сосьедад». Попрошу, чтобы Захаряна тепло встретили

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал будущий переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Я очень рад за него! Надеюсь, что трансфер всё-таки состоится. Искренне желаю Арсену успехов и удачи в Испании! Я с ним уже разговаривал на эту тему, буду поддерживать его и дальше. У меня есть знакомый парень там в команде — бразилец Мендеш, с которым мы играли за «Сельту». Собираюсь ему написать, чтобы Арсена тепло приняли в коллектив, поддержали. Думаю, что для него это супервариант. Уверен, он сможет там себя проявить», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.