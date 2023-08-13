Лаксальт: если бы Захарян не был готов к Ла Лиге, его бы не купили. Он давно всё доказал

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал будущий переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Рад за Арсена. «Реал Сосьедад» — отличный вариант для него, желаю ему быть там лучшим.

Я играю в РПЛ три года, видел, на что он способен. Он много раз показал и доказал, почему за ним пришёл этот клуб. Готов ли он к Испании? Если бы не был, его бы не покупали», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.