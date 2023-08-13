«Аякс» намерен подписать форварда «Мидлсбро» Акпома

Амстердамский «Аякс» достиг договорённости с клубом Чемпионшипа «Мидлсбро» о переходе форварда Чубы Акпома, сообщает The Athletics.
По информации источника, переход 27-летнего игрока обойдётся «Аяксу» в € 12 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов. Клуб также достиг договорённости с игроком. У Акпома есть разрешение на поездку на медосмотр в понедельник. После прохождения медицинских тестов нападающий подпишет пятилетний контракт.
В прошлом сезоне Чуба забил 29 голов в 42 играх во всех соревнованиях за «Мидлсбро». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость английского футболиста составляет € 12 млн.
Акпом является воспитанником лондонского «Арсенала». За свою карьеру он успел поиграть за несколько клубов в Англии, а также в Греции за ПАОК и в Бельгии за «Сент-Трюйден».
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