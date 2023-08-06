Полузащитник Кудус начнёт сезон в «Аяксе», несмотря на предложение «Брайтона»

Полузащитник Мохаммед Кудус точно начнёт сезон в составе амстердамского «Аякса», несмотря на предложение английского «Брайтона», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сообщениям источника, клубы договорились между собой ещё в июле. Клуб из Нидерландов принял предложение в размере € 40 млн за футболиста. Личные условия контракта с ганцем предстоит согласовать.
23-летний атакующий полузащитник перешёл в «Аякс» из датского клуба «Норшелланн» в июле 2020 года. Амстердамский клуб заплатил за игрока € 9 млн. С тех пор, Кудус принял участие в 84 матчах «Аякса», в которых отметился 23 забитыми мячами и отдал шесть голевых передач.
Контракт Кудуса с амстердамцами действует до лета 2025 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.
- 6 августа 2023
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