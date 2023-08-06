Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Кудус начнёт сезон в «Аяксе», несмотря на предложение «Брайтона»

Полузащитник Кудус начнёт сезон в «Аяксе», несмотря на предложение «Брайтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Мохаммед Кудус точно начнёт сезон в составе амстердамского «Аякса», несмотря на предложение английского «Брайтона», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сообщениям источника, клубы договорились между собой ещё в июле. Клуб из Нидерландов принял предложение в размере € 40 млн за футболиста. Личные условия контракта с ганцем предстоит согласовать.

23-летний атакующий полузащитник перешёл в «Аякс» из датского клуба «Норшелланн» в июле 2020 года. Амстердамский клуб заплатил за игрока € 9 млн. С тех пор, Кудус принял участие в 84 матчах «Аякса», в которых отметился 23 забитыми мячами и отдал шесть голевых передач.

Контракт Кудуса с амстердамцами действует до лета 2025 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.

Материалы по теме
Наблюдательный совет «Аякса» хочет наложить вето на переход Сперцяна по моральным причинам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023