Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии

Итальянский тренер Роберто Манчини получил предложение возглавить сборную Саудовской Аравии, об этом сообщил журналист Никола Скира на своей страничке в «Твиттере».

По информации источника, итальянцу предложили контракт до 2026 года с зарплатой в € 20 млн в год.

Сегодня, 13 августа, Роберто Манчини и сборная Италии прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Специалист был главным тренером итальянской сборной с 2018 года.

За свою тренерскую карьеру 58-летний итальянец завоевал 14 трофеев, в том числе привёл сборную Италии к победе на чемпионате Европы, который проводился в 2021 году. Роберто тренировал несколько клубов в Италии, а именно «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», а также «Манчестер Сити» в Англии, «Галатасарай» в Турции и санкт-петербургский «Зенит» в России.