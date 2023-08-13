Антон Заболотный забил второй гол в новом сезоне РПЛ, в прошлом сезоне было лишь 3 мяча

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный смог забить свой второй гол в рамках нового сезона Российской Премьер-Лиги в матче 4-го тура с «Сочи». В прошлом розыгрыше чемпионата на счету 32-летнего форварда было лишь три мяча за весь сезон. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Помимо этого, у Заболотного в сегодняшнем матче РПЛ было больше касаний в чужой штрафной, чем у всего состава «Сочи», — 12 против 8.

Напомним, сегодня, 13 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. ЦСКА обыграл «Сочи» со счётом 3:1.