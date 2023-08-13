«Хетафе» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Ла Лиги

Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Хетафе»: Сория, Джене, Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес, Иглесиас, Максимович, Аленья, Мата, Латаса.
«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Рафинья, Левандовски.
Последняя встреча команд в рамках внутреннего первенства завершилась вничью со счётом 0:0. Игра в рамках первого круга осталась за сине-гранатовыми — 1:0.
В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.
«Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» в 29-м туре чемпионата Испании.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 13 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:26
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:51