«Хетафе» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Хетафе»: Сория, Джене, Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес, Иглесиас, Максимович, Аленья, Мата, Латаса.

«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Рафинья, Левандовски.

Последняя встреча команд в рамках внутреннего первенства завершилась вничью со счётом 0:0. Игра в рамках первого круга осталась за сине-гранатовыми — 1:0.

В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.

«Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» в 29-м туре чемпионата Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.