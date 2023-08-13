Защитник ЦСКА Рядно: моя цель — прогрессировать с каждым матчем. Равняюсь на Березуцких

Защитник ЦСКА Михаил Рядно высказался о своих профессиональных целях. Молодой игрок обороны также выделил футболистов, на которых он равняется.
«Не чувствую, что Федотов доверяет мне больше всех молодых. Я просто стараюсь себя проявлять, выкладываться на все сто процентов.
Хочу стать профессиональным футболистом. Сейчас моя цель — прогрессировать с каждым таким матчем. Надо стараться дальше и не задумываться о нынешних достижениях.
Равняюсь на Березуцких. Следил за Щенниковым. Конечно, ещё Марио Фернандес — техничный латераль, который подключается. Игнашевич тоже мне нравится, но это уже не по моему стилю. Мне больше нравится атакующий стиль. Игнашевич, как по мне, ассоциируется с твёрдым защитником», — передаёт слова Рядно корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
- 13 августа 2023
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