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Главный тренер «Хетафе» раскритиковал Хави за слова после матча Примеры

Главный тренер «Хетафе» раскритиковал Хави за слова после матча Примеры
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Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас раскритиковал наставника «Барселоны» Хави после матча первого тура чемпионата Испании, который завершился со счётом 0:0. После матча Хави раскритиковал арбитра встречи, заявив, что игрокам «Хетафе» прощали много фолов.

«Не думаю, что Хави такими словами делает одолжение чемпионату Испании. Величие футбола в том, что маленькая команда способна отобрать очки у «Барселоны». Очевидно, что со стороны Хави это способ оправдать, что они не набрали три очка с составом, с невероятными игроками», — приводит слова Бордаласа Marca.

В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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