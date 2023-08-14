Мбаппе пообещал «ПСЖ», что не покинет клуб бесплатно

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал обещание парижанам, что не покинет команду бесплатно, сообщает L'Équipe.

По информации источника, «ПСЖ» хочет продлить контракт с 24-летним французом до июня 2025 года с гарантированной возможностью трансфера в «Реал» по завершению кампании-2023/24.

Ожидается, что Мбаппе сыграет в матче с «Тулузой», который пройдёт в рамках 2-го тура Лиги 1 в субботу, 19 августа.

Напомним, ранее Мбаппе не был включён в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0).

13 августа Мбаппе получил разрешение возобновить тренировки в общей группе. Также сообщалось, что французский нападающий согласился продлить истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ», если через год ему позволят перейти в мадридский «Реал».