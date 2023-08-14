10 главных трансферных новостей дня. Возвращение Мбаппе и безумное предложение Неймару

Если вдруг у вас нет времени читать про все трансферные новости, то мы отобрали для вас самые важные. Вот ключевые 10 событий на футбольном рынке за воскресенье – 13 августа.

Захарян всё-таки переходит в «Реал Сосьедад»

Тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Арсена Захаряна можно считать игроком «Реала Сосьедад». Член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин добавил, что испанский клуб был настойчивее других. Сам же футболист смотрел за матчем «Динамо» с трибуны. По всей видимости, чтобы не получить травму, которая помешала бы переходу. Теперь ждём медосмотр.

Арсен Захарян и Дмитрий Гафин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мбаппе вернулся в основу «ПСЖ»

Главная сага этого трансферного окна разворачивается вокруг Килиана Мбаппе. Звёздного нападающего отстранили от первой команды «ПСЖ» три недели назад, а теперь, вскоре после ничьей в 1-м туре Лиги 1, форварда вернули в состав. В клубе утверждают, что решение было принято ещё до неудачного матча с «Лорьяном». По информации The Athletic, парижский клуб ещё надеется, что Мбаппе продлит контракт, а согласно данным L’Équipe, футболист даже пообещал не уходить бесплатно.

Неймар близок к переезду на Ближний Восток

Было бы странно, если бы эта статья обошлась без Саудовской Аравии. И тут сразу несколько новостей. Прежде всего, Неймар близок к трансферу в «Аль-Хиляль». Сообщается, что бразилец заработает € 160 млн за два года, а «ПСЖ» получит € 60 млн. Перед этим Неймар не попал в заявку на матч с «Лорьяном».

Манчини внезапно покинул сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини покинул свой пост за 10 месяцев до старта Евро-2024. И, судя по всему, это не было связано с результатами команды. Позже итальянский журналист Николо Скира сообщил, что тренер близок к тому, чтобы возглавить сборную Саудовской Аравии. Просто напомним, несколько лет назад Артём Дзюба сказал про Манчини, что это не тренер, а бизнесмен.

«Аль-Ахли» договаривается с Зелиньским

Информация о переезде полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского в Саудовскую Аравию обсуждается уже несколько месяцев. Сначала речь шла о трансфере в «Аль-Хиляль», а теперь главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о приближающемся переходе поляка в другой клуб – «Аль-Ахли». Сообщается, что переговоры находятся на завершающей стадии, а личные условия футболиста уже согласованы.

Пётр Зелиньски Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» нацелился на Лукаку

У «Челси» не получается избавиться от Лукаку, который даже не тренируется с основной командой. Сначала переговоры с «Интером» зашли в тупик, а затем и с «Ювентусом» не удалось договориться. Тем более что в Турине фанаты высказались резко против такого трансфера. Теперь же к «Челси» обратился «Тоттенхэм», который на днях отпустил Гарри Кейна в «Баварию».

Кепа выбрал «Реал» вместо «Баварии»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага отправляется в «Реал», где на днях тяжёлую травму получил Тибо Куртуа. Сообщается, что испанец перейдёт в аренду без права выкупа. Причём о сделке мы узнали в том числе благодаря гендиру «Баварии» Яну-Кристиану Дризену. Он рассказал, что Кепа предпочёл Мадрид вместо Мюнхена. Вратарь не попал в заявку «Челси» на матч 1-го тура с «Ливерпулем».

Диего Коста нашёл себе новый клуб

34-летний нападающий Диего Коста вернулся в Бразилию. Там он начинал свою карьеру на юношеском уровне, два года назад выступал за «Атлетико Минейро», а теперь подписал контракт с «Ботафого». О сделке уже объявлено официально. Контракт рассчитан до конца 2023 года.

Диего Коста Фото: botafogo.com.br

«ПСЖ» нашёл себе ещё одного нападающего

Парижский клуб уже взял в атаку Дембеле и Рамуша, а теперь договаривается ещё по другому нападающему. Речь об одном из главных открытий прошедшего сезона Бундеслиги – форварде «Айнтрахта» Коло Муани. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, с французом уже согласованы условия личного контракта, а немецкий клуб хочет получить от € 100 млн и бонусы.

Магуайр переходит-таки в «Вест Хэм»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжит карьеру в «Вест Хэме». По информации Фабрицио Романо, клубы сошлись на € 35 млн за футболиста, который в 2019-м стал самым дорогим защитником в мире. По данным того же источника, «МЮ» теперь присматривается к трём защитникам – Бенжамену Павару из «Баварии», Жан-Клеру Тодибо из «Ниццы» и Эдмону Тапсобе из «Байера».