Капитан «Балтики» Казаев прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Полузащитник и капитан «Балтики» Ян Казаев высказался о поражении своей команды от московского «Динамо» в матче 4-го тура чемпионата России. Напомним, игра завершилась победой московского коллектива со счётом 2:0.

«Получился тяжёлый матч с «Динамо». Думаю, если бы забили в первом тайме, то пошла бы другая игра. К сожалению, реализация хромает — не можем забить первыми. Игнашевич после матча поблагодарил за игру. Нет смысла разбирать игру сейчас. Потом посмотрят матч, укажут на ошибки, а также [на то,] в чём мы были хороши», — сказал Ян Казаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после четырёх туров «Балтика» занимает 12-е место в таблице чемпионата России, набрав три очка.