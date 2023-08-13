«Динамо» наказало команду Игнашевича за идентичные ошибки. Исторический матч для Шунина!

«Балтика» провалила второй тайм и стала первой, кто не забил динамовцам в новом сезоне.

В матче с «Балтикой» в 4-м туре РПЛ «Динамо» не могло рассчитывать на одного из лидеров. Арсен Захарян смотрел за игрой с трибуны, но травма тут ни при чём. Главный тренер команды Марцел Личка уже подтвердил, что в ближайшее время полузащитник перейдёт в испанский «Реал Сосьедад».

Так что была и дополнительная интрига: справится ли «Динамо» с хорошо выстроенной командой Сергея Игнашевича без Захаряна, набравшего шикарную форму на старте сезона.

«Динамо» начало игру в своём стиле. Команда Лички пока не радует действиями в обороне, и уже на первой минуте «Балтика» воспользовалась бардаком и создала убойный момент. Но Артур Галоян оставил шанс Антону Шунину, и тот им воспользовался.

В глаза быстро бросилось, что «Балтика» отказалась от отмороженного прессинга, которым пару недель назад шокировала «Спартак». Вместо этого команда Игнашевича действовала практичнее. И некоторое время была острее соперника, даже несмотря на то, что после 10-й минуты «Динамо» перехватило инициативу. Футболисты Лички опережали калининградцев на подборах и моментально вступали в контрпрессинг после потерь.

Игра команд в атаке заметно отличалась. «Балтика» положилась на подачи, а «Динамо» старалось комбинировать низом. Любопытно, что при этом свои лучшие моменты калининградцы создавали не после навесов. Верх «Динамо» в большинстве случаев снимало, пользуясь численным преимуществом.

В перерыве Игнашевич произвёл фирменную замену, которая уже помогала ему в матче с «Факелом», и выпустил в атаку Тамерлана Мусаева вместо Гедеона Гузины. Но во втором тайме преимущество «Динамо» стало абсолютным. Началось с убойного момента Константина Тюкавина — тот выскочил один на один, и от гола спасла только нога Евгения Латышонка.

А вот на 55-й минуте «Балтику» уже никто не спас. Кирилл Маляров «обрезался» на фланге, Дмитрий Скопинцев прострелил в центре, а 19-летний Станислав Бессмертный после пары отскоков добил. Идеальный дебют в стартовом составе в новом сезоне!

После гола на поле зафиксировалась картина: «Динамо» атаковало, «Балтика» отбивалась и играла без моментов. Но на 70-й минуте всё изменилось. Вышедший на замену Саба Сазонов «привёз» на ровном месте — скинул головой мяч на Мусаева. Тот затянул с ударом и простил, но «Балтику» этот шанс всё равно вдохновил. Команда Игнашевича ожила и стала активнее атаковать.

Однако «Динамо» быстро потушило энтузиазм соперника. Самое поразительное, что началось с уже привычной схемы: Скопинцев «обокрал» игрока «Балтики» на фланге, в той же точке, что и перед первым голом. А дальше зарешал Денис Макаров, тонко пробив с линии штрафной в угол. 2:0.

При счёте 2:0 у «Балтики» уже не было выбора — нужно было каким-то образом вскрывать оборону соперника. Но найти рецепт никак не удавалось: «Динамо» спокойно отражало атаки и отвечало своими. Калининградцам это сильно мешало, поскольку у освежённой заменами линии нападения хозяев было полно сил, чтобы напрягать оборону. Итог максимально логичный — победа «Динамо» со всё тем же счётом 2:0.

Кстати, матч стал историческим для Шунина. Это долгожданная 100-я «сухая» игра для вратаря «Динамо»! Да и в целом для команды приятно, что наконец удалось сыграть «на ноль». Во всех предыдущих встречах нового сезона «Динамо» непременно пропускало.

«Динамо», несмотря на проблемы в первом тайме, всё же здорово сыграло после перерыва и заслуженно победило. Команде Лички осталось добиться стабильности. «Балтике» же не хватило опыта — вряд ли Игнашевич доволен тем, что его команду дважды наказали за одинаковые ошибки. И всё же позитив относительно перспектив калининградцев сохраняется. В матчах с соперниками поскромнее результаты должны быть удачнее.