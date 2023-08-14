Бонуччи может перейти в «Фиорентину», он хочет остаться в Серии A

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не хотел бы покидать чемпионат Италии даже в случае ухода из своего нынешнего клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, несмотря на желание Бонуччи остаться в Серии A, у итальянского защитника пока нет конкретных вариантов продолжения карьеры. Агент игрока в хороших отношениях с руководством «Фиорентины», а сам футболист готов рассмотреть возможность игры за «фиалок». При этом клуб предпочёл бы более молодого футболиста для усиления позиции центрального защитника.

36-летний Бонуччи связан контрактом с «Ювентусом» до июня 2024 года, однако защитник уже успел попрощаться с туринским клубом.

Материалы по теме Немецкий «Унион» хочет подписать Бонуччи

Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку: