Бонуччи может перейти в «Фиорентину», он хочет остаться в Серии A
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Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи не хотел бы покидать чемпионат Италии даже в случае ухода из своего нынешнего клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, несмотря на желание Бонуччи остаться в Серии A, у итальянского защитника пока нет конкретных вариантов продолжения карьеры. Агент игрока в хороших отношениях с руководством «Фиорентины», а сам футболист готов рассмотреть возможность игры за «фиалок». При этом клуб предпочёл бы более молодого футболиста для усиления позиции центрального защитника.
36-летний Бонуччи связан контрактом с «Ювентусом» до июня 2024 года, однако защитник уже успел попрощаться с туринским клубом.
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