Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Немецкий «Унион» хочет подписать Бонуччи

Немецкий «Унион» хочет подписать Бонуччи
Комментарии

Берлинский футбольный клуб «Унион» хочет подписать итальянского защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает журналист Маттео Моретто на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, переговоры между сторонами уже ведутся. Футболист открыт к переходу. Ранее стало известно, что итальянский клуб больше не рассчитывает на 36-летнего центрального защитника.

За 12 сезонов в составе туринского «Ювентуса» Бонуччи сыграл 502 матча, в которых забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

Стоит отметить, что по итогам сезона-2022/2023 «Унион» заработал право выступать на групповом этапе Лиги чемпионов. В текущее трансферное окно берлинцы усилились защитником сборной Германии Робином Госенсом, ранее выступавшим за миланский «Интер».

Материалы по теме
«Интер» договорился с «Унион Берлин» о продаже Госенса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023