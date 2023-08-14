Немецкий «Унион» хочет подписать Бонуччи

Берлинский футбольный клуб «Унион» хочет подписать итальянского защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает журналист Маттео Моретто на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, переговоры между сторонами уже ведутся. Футболист открыт к переходу. Ранее стало известно, что итальянский клуб больше не рассчитывает на 36-летнего центрального защитника.

За 12 сезонов в составе туринского «Ювентуса» Бонуччи сыграл 502 матча, в которых забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

Стоит отметить, что по итогам сезона-2022/2023 «Унион» заработал право выступать на групповом этапе Лиги чемпионов. В текущее трансферное окно берлинцы усилились защитником сборной Германии Робином Госенсом, ранее выступавшим за миланский «Интер».