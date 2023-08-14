Мать Манчини высказалась об уходе сына из сборной Италии

Марианна Манчини, мать итальянского тренера Роберто Манчини, отреагировала на уход сына из сборной Италии, а также рассказала, что он до сих пор не смог смириться со смертью одного из своих лучших друзей — Джанлуки Виалли.
«Знала ли я о его отставке заранее? Нет, клянусь вам. Я узнала это от своей двоюродной сестры. Она позвонила мне некоторое время назад и сказала, что по телевизору показали, что Роберто подал в отставку. Я тоже была удивлена.
Мы с Роберто никогда не говорим о его работе. Наши отношения всегда были такими. Мы заботимся о том, чтобы он был здоров. Сейчас он в отпуске во Франции, я всё ещё с ним не говорила. Обязательно сделаю это позже.
У Роберто большое сердце. Он так и не смог по-настоящему смириться со смертью Джанлуки Виалли. Он был очень привязан к нему.
Беспокоило ли его что-то в национальной команде? На самом деле я не знаю. На место Джанлуки решили поставить кого-то другого, но я даже не знаю, кого», — приводит слова матери Манчини Calciomercato.com.
- 14 августа 2023
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