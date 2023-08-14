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Стало известно, почему Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии

Стало известно, почему Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
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Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, Манчини был недоволен тем, что Гравина лишил его возможности работать со своими помощниками, которых он выбрал и с которыми выиграл Чемпионат Европы.

Федерация футбола Италии хотела изменений в национальной команде, в то время как Манчини хотел лично контролировать процесс смены поколений и восстановления сборной, однако, по его мнению, был лишён такой возможности.

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини и сборная Италии прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии.

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