Стало известно, почему Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной, сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, Манчини был недоволен тем, что Гравина лишил его возможности работать со своими помощниками, которых он выбрал и с которыми выиграл Чемпионат Европы.
Федерация футбола Италии хотела изменений в национальной команде, в то время как Манчини хотел лично контролировать процесс смены поколений и восстановления сборной, однако, по его мнению, был лишён такой возможности.
Ранее сообщалось, что Роберто Манчини и сборная Италии прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии.
Итальянец — о Манчини: мы его любим!
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