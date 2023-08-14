Павар сообщил «Баварии», что желает перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар желает сменить клубную прописку, сообщает журналист Bild Тоби Альтшеффль в своих социальных сетях.

По информации источника, Павар больше не чувствует себя комфортно в Мюнхене. «Манчестер Юнайтед» связался с «Баварией» по поводу трансфера французского защитника, но баварцы заявили, что Бенжамен не продаётся после того, как сделка по Кайлу Уокеру сорвалась.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Павар может перейти в «МЮ» только после продажи Магуайра, который близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед».

Француз выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошлом сезоне Павар сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отметившись семью голами и одной результативной передачей.