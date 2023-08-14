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Стало известно, сколько Малком заработал за четыре года в «Зените»

Стало известно, сколько Малком заработал за четыре года в «Зените»
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком за четыре года в российском клубе в общей сложности заработал около € 20 млн. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, за первые три года контракта с сине-бело-голубыми Малком заработал € 12 млн без учёта премиальных плюс € 500 тыс. в качестве подъёмных.

После этого бразильский нападающий перезаключил контракт с «Зенитом», за что получил ещё € 700 тыс. подъёмных и повышение зарплаты. Всего за последний год в Санкт-Петербурге Малком заработал около € 6 млн.

26-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за € 40 млн. Летом этого года петербургский клуб продал бразильского нападающего саудовскому «Аль-Хилялю» за € 60 млн.

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