«Зенит» организует бесплатные автобусы для болельщиков с Fan ID на матч со «Спартаком»
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Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале объявил об организации бесплатного трансфера болельщиков сине-бело-голубых с помощью автобусов до Москвы, где 20 августа пройдёт матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком».
Для попадания на автобус до Москвы фанатам петербуржцев обязательно иметь действующую карту болельщика (Fan ID) и возможность приобрести билет на гостевой сектор стадиона «Спартака».
Автобусы из Санкт-Петербурга в Москву отправятся вечером 19 августа. Временем непосредственно перед самим матчем болельщики смогут воспользоваться по своему усмотрению. В обратную сторону автобусы поедут вскоре после финального свистка. В Санкт-Петербург болельщики прибудут ранним утром 21 августа.
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