Орлов: что значит судьи спасли «Зенит»? В первом тайме доминировали, должны были 3 забить

Комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о спорных эпизодах в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» дома обыграл «Факел» (2:0).

«Эпизод с попаданием мяча в руку Эраковичу? Телевидение подтвердило, был VAR, всё показали. Все почему-то после матча говорят не о качестве игры, а в основном цепляются за какие-то такие вещи. Вот, «Зенит» спасли… Ну что значит спасли? «Зенит» доминировал в первом тайме, должен был три забить. Помните выход один на один? Но зенитовцы ещё не в форме. Видимо, они перегуляли после пятикратного успеха в чемпионате страны», — сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».

«Зенит» одолел «Факел» благодаря голам Ивана Сергеева и Густаво Мантуана. Петербуржцы занимают шестое место, набрав семь очков.