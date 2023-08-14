Орлов: что значит судьи спасли «Зенит»? В первом тайме доминировали, должны были 3 забить

Комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о спорных эпизодах в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» дома обыграл «Факел» (2:0).
«Эпизод с попаданием мяча в руку Эраковичу? Телевидение подтвердило, был VAR, всё показали. Все почему-то после матча говорят не о качестве игры, а в основном цепляются за какие-то такие вещи. Вот, «Зенит» спасли… Ну что значит спасли? «Зенит» доминировал в первом тайме, должен был три забить. Помните выход один на один? Но зенитовцы ещё не в форме. Видимо, они перегуляли после пятикратного успеха в чемпионате страны», — сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».
«Зенит» одолел «Факел» благодаря голам Ивана Сергеева и Густаво Мантуана. Петербуржцы занимают шестое место, набрав семь очков.
- 14 августа 2023
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:03
-
20:02
-
19:49
-
19:49
-
19:33
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:10
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:42
-
18:35
-
18:30