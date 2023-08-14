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Геннадий Орлов прокомментировал жалобы Клаудиньо на судейство

Геннадий Орлов прокомментировал жалобы Клаудиньо на судейство
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Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о жалобах полузащитника «Зенита» Клаудиньо на судейство.

«Клаудиньо в перерыве матча с «Факелом» сказал: «Относитесь к нам как ко всем». Дуглас Сантос получил карточку, а перед этим на нём фолили. Ну что может сделать команда, у которой меньше мастерства? Она занимается только грязным футболом. На это надо обращать внимание. В правилах записано, что умышленное нарушение – это карточка.

Но, конечно, Клаудиньо заводится. Нельзя так, надо терпеть. Месси терпит, Пеле терпел, Эйсебио тоже, Бышовец рано закончил. Их всех бьют, избивают защитники. Судя по всему, Евсеев – представитель жёсткого футбола, и он сам так играл. Но жёсткий футбол всё-таки подразумевает игру в мяч, на грани фола. Судьям не хватает квалификации. Я не хочу говорить, что есть какой-то умысел со стороны арбитров. Они просто не соответствуют букве закона», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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