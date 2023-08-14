«Монако» объявил о трансфере Дениса Закарии

Полузащитник Денис Закария перешёл в «Монако» из «Ювентуса». Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.
Отмечается, что срок контракта Закарии с клубом рассчитан до 2028 года.
«Монако желает успехов в футболке Rouge & Blanc!» — написано в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 26-летнего полузащитника составила € 20 млн. В сделку также будет включён пункт о проценте «Ювентуса», который туринцы получат в случае последующей перепродажи футболиста.
Во второй части сезона-2022/2023 Денис Закария выступал за английский «Челси» на правах аренды. На счету швейцарского футболиста 11 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Он провёл два матча за сборную Швейцарии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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