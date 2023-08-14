Сергей Ташуев назвал матч с «Пари НН» худшим за время работы в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение в матче 4‑го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (0:2).

«Это худший матч за то время, что я работаю в «Ахмате». Команда была несбалансирована. Ответственность беру на себя, может быть, в составе или подготовке к матчу. Сложно оценивать игру, она была бездарной в обороне, это тренерская ошибка однозначно.

Быстро пропущенный мяч повлиял на команду, безусловно. Я сегодня ничем не доволен, собой в том числе», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Ахмат» находится на 11-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Краснодар» (12).