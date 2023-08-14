Защитник «Барселоны» Лангле может присоединиться к Роналду в «Аль-Насре»

«Аль-Наср» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Клемана Лангле. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, саудовский клуб предложил сине-гранатовым € 10 млн за трансфер французского игрока обороны. Ещё € 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.
Сообщается, что на данный момент стороны не согласовали сделку до конца. 28-летний защитник размышляет со своими агентами насчёт целесообразности перехода в клуб из Саудовской Аравии.
Лангле в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. На счету французского защитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
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