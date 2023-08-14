«Милан» может арендовать Экитике или Брою

«Милан» рассматривает варианты усиления линии атаки в случае ухода из команды нападающего Лоренцо Коломбо. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» намерены арендовать одного из двух форвардов — либо Армандо Брою из «Челси», либо Уго Экитике из «ПСЖ». В то время как лондонцы не будут против временно отпустить своего игрока в «Милан», парижане желают рассматривать исключительно вариант с продажей своего нападающего за € 20 млн.

Сообщается, что «Кальяри» активно интересуется Коломбо, а «Милану» нужен сильный сменщик для Оливье Жиру.

В сезоне-2022/2023 на счету Брои 18 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Экитике провёл 32 игры за «ПСЖ» и сумел забить четыре мяча, а также оформил четыре ассиста.