«Милан» может арендовать Экитике или Брою

«Милан» рассматривает варианты усиления линии атаки в случае ухода из команды нападающего Лоренцо Коломбо. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, «россонери» намерены арендовать одного из двух форвардов — либо Армандо Брою из «Челси», либо Уго Экитике из «ПСЖ». В то время как лондонцы не будут против временно отпустить своего игрока в «Милан», парижане желают рассматривать исключительно вариант с продажей своего нападающего за € 20 млн.
Сообщается, что «Кальяри» активно интересуется Коломбо, а «Милану» нужен сильный сменщик для Оливье Жиру.
В сезоне-2022/2023 на счету Брои 18 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Экитике провёл 32 игры за «ПСЖ» и сумел забить четыре мяча, а также оформил четыре ассиста.
- 15 августа 2023
-
00:20
-
00:15
-
00:04
-
00:02
- 14 августа 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:11
-
22:57
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:07
-
21:02
-
20:55