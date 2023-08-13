Лофтус-Чик оформил хет-трик в товарищеском матче за «Милан»

Завершился товарищеский матч, в котором «Милан» играл с «Этуаль Сахель» из Туниса. «Россонери» одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Хет-триком в этом матче отметился новобранец «Милана» — полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Хавбек забил все три мяча в первом тайме. Для этого ему понадобилось 25 минут. Ещё один бывший игрок «Челси», ныне выступающий за «россонери», Кристиан Пулишич оформил две результативные передачи. Точку в матче поставил нападающий Оливье Жиру, реализовавший пенальти на 54-й минуте.
За время выступления в «Челси» (с 2014 по 2023 год) Лофтус-Чик отметился только одним хет-триком: в 2018 году хавбек забил три мяча в ворота борисовского БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы.
Напомним, Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» в текущее трансферное окно. Полузащитник подписал с «россонери» четырёхлетний контракт. Миланский клуб заплатил за 27-летнего футболиста € 16 млн.
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