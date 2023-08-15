Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии в своём уходе из сборной

Роберто Манчини выступил с заявлением по поводу своего ухода с поста главного тренера национальной команды Италии. В частности, он обвинил в этом президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравину.

«Я объяснил ему, что в эти месяцы мне нужно было оказать поддержку и успокоить, но он этого не сделал, и поэтому я уволился. Нужно было сделать это раньше? Возможно. Но я покинул сборную за 25 дней до следующей игры, а не за три. Гравина целый год пытался изменить мой персонал. Я пытался сказать ему, что максимум пару новых лиц он может добавить, но он не может убрать двух участников из моего штаба, который работает и побеждает. Во всяком случае, именно я должен принять решение о замене одного из моих сотрудников. Гравина думал о вещах совсем иначе, чем я. Меня убрали исключительно за моё решение. Я хотел послать сигнал президенту, он мог бы мне помочь, если бы захотел», — приводит слова Манчини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить сборную Саудовской Аравии.

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