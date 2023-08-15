Алекс Фергюсон оценил работу Эрика тен Хага в «МЮ»
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и «Абердина» Алекс Фергюсон оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, Эрик тен Хаг отлично поработал. Он взялся за дело и привёл нужных ему игроков, а это важно.
Если он быстро подготовит нового центрфорварда, команда получится хорошая. Именно этого не хватало в последние годы. Остальная часть команды замечательная. Там есть очень опытные футболисты, такие как защитники Варан и Мартинес, полузащитники Эриксен и Каземиро.
Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберёт форму», – приводит слова бывшего главного тренера «МЮ» Manchester Evening News.
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