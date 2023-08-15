«Гризманн провёл не лучший матч». Симеоне — об игре форвардов «Атлетико» с «Гранадой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил выступление нападающих мадридцев в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (3:1), отметив неудачное выступление Антуана Гризманна.

«Мы ожидаем, что Мората будет забивать как можно больше голов. Мы возлагаем большие на него, Мемфиса, Корреа, Гризманна, которому, возможно, нужно ещё восстановиться, Карраско… Это игроки, которые определяют всё и придают вам сил.

У нас есть футболисты, которые могут забивать. Альваро выступил хорошо, Мемфис забил отличный гол, Корреа начал хорошо, Гризманн провёл не лучший матч, но мы также нуждаемся в нём», — приводит слова Симеоне RMC Sport.

«Атлетико М» — «Гранада». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 1-й тур

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