«Реал» – фаворит чемпионской гонки в Ла Лиге. А какие шансы у «Барселоны» и «Атлетико»?

«Реал» (коэффициент на победу в Ла Лиге – 2.05)

Плюсы. Все летние достижения мадридцев могут померкнуть, если Килиан Мбаппе снова помашет им ручкой. Без француза контратакующая модель, которую в межсезонье накатывает Карло Анчелотти, значительно потеряет в эффективности. Уход Бензема позволит вингерам брать больше инициативы на себя – речь о Родриго и Винисиусе. Но не с 33-летним же Хоселу на острие бодаться с «Барсой» и кошмарить соперников в Лиге чемпионов. И всё же трансфер Килиана кажется неизбежным. Вот только где найти деньги?

Орельен Тчуамени наконец-то начал показывать потрясающие скиллы не только за роялем, но и в опорной зоне. Здорово выглядит дорогостоящий (€ 103 млн) новичок Джуд Беллингем, которому не понадобилось времени на раскачку. Конкуренция в середине поля теперь невероятна высока, ведь молодым придётся сражаться с продлившими контракты ветеранами – Лукой Модричем и Тони Кроосом. В товарищеском матче с «Барселоной» (0:3) в США Анчелотти использовал ромбовидную схему в центре – и хоть «Реал» и проиграл, но конструкция выглядела перспективно. «Впервые на моей памяти мы пять раз попали в штангу в одном матче», – приятно удивился тренер.

Игроки «Реала» накануне американской серии Фото: Antonio Villalba/Getty Images

Немаловажно, что на завершающей стадии находится реконструкция «Сантьяго Бернабеу». Супертехнологичный стадион заработает на полную в декабре – это повысит не только посещаемость, но и мотивацию футболистов.

Минусы. Последние три сезона «Реал» стабильно выходил в плюс по трансферам, но теперь точно не получится. Этим летом клуб потратил € 128,5 млн, а продал игроков лишь на € 4 млн. Если Мбаппе всё же материализуется в Мадриде, то траты выйдут на космический уровень или даже преодолеют его. При этом будь мадридцы дальновиднее с контрактами Бензема, Асенсио и Диаса, покинувших «Реал» в качестве свободных агентов, можно было бы выручить не менее € 50 млн.

У «Реала» выстреливают молодые бразильцы, но с другими талантами, особенно из Европы, почему-то не складывается. Этим летом завербовали у «Фенербахче» 20-летнего полузащитника Арду Гюлера за € 20+10 млн, а тот сломался всего через пару недель – возможно, понадобится операция на мениске правого колена. И это он ещё даже не дебютировал за команду!

И, возможно, самое страшное – на тренировке порвал крестообразные связки вратарь Тибо Куртуа. Без бельгийца представить «Реал» уже невозможно. Кто заменит звездного кипера? Может, Давид де Хеа? Или кто ещё?

Прогноз. В прошлом году «Мадриду» не хватало глубины состава, из-за чего лидеров некому было полноценно заменить. Если эту проблему в середине поля Анчелотти решил, то с обороной и атакой могут возникнуть проблемы. А теперь ещё что-то надо делать и с вратарём. И всё же с учётом проблем «Барселоны», мадридцы вполне оправданно считаются фаворитами чемпионской гонки.

«Барселона» (коэффициент на победу в Ла Лиге – 2.25)

Плюсы. Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски недавно признался, что главная проблема команды – недостаточное создание голевых моментов. Для этого с января Хави перешёл на систему с четырьмя полузащитниками, но в лучшую сторону начало что-то меняться только в летнее межсезонье. В матчах с «Арсеналом» (3:5), «Реалом» (3:0) и «Тоттенхэмом» (4:2) у каталонцев не возникало проблем во многом благодаря новичку Ориолю Ромеу. Воспитанник клубной «кантеры» идеально подходит в качестве замены Бускетса, здорово контролируя темп атак. С возвращением в строй залечивающего травму подколенного сухожилия Гюндогана связка должна получиться очень перспективной.

Приятной неожиданностью для фанатов и тренера стала удачная игра Феррана Торреса, забившего два мяча. Впрочем, как и продукта «Ла Масии» Фермина Лопеса – одного из лучших игроков матча с «Реалом». Его баланс и креативность в последней трети — это именно то, что Хави искал, когда очень хотел подписать Бернарду Силву.

Минусы. Негативных моментов гораздо больше. Если в прошлом году каталонцам удалось провести удачную трансферную кампанию, завербовав нескольких сильных игроков как за деньги, так и в качестве свободных агентов, то теперь ситуация значительно сложнее. Наскрести деньги на покупку футболистов вполне реально, но потолок зарплат не позволит их заявить. На начало августа в заявке «Барсы» значилось всего 13 (!) игроков. Ситуацию могли бы улучшить продажи не подходящих под требования тренера Лангле и Деста (уже продали Кессье), но они всё ещё в команде.

До конца трансферного окна в приоритете у Хави обзавестись правым защитником, но это сложнейшая задача – трансфер Жоау Канселу каталонцы не потянут, а других квалифицированных кандидатов не так уж много. Ко всем бедам на правом фланге, похоже, прибавится ещё и потеря Дембеле. В прошлом году Усман подписал контракт, оставляющий клуб практически ни с чем (трансфер готов выкупить «ПСЖ») – особенно с учётом затрат на Усмана в 2017 году в размере € 140 млн.

Явно не на пользу каталонцам пойдёт необходимость играть вне подвергнувшегося реконструкции «Камп Ноу» – в лучшем случае команда вернётся на родной стадион только через два года.

Прогноз. В новом сезоне главная ставка руководства каталонцев будет сделана на Лигу чемпионов – только этот турнир способен поправить ужасное финансовое положение «Барсы». Поэтому сомнительно, что сине-гранатовым удастся защитить чемпионское звание.

«Атлетико» (коэффициент на победу в Ла Лиге – 11.00)

Плюсы. В прошлом сезоне «Атлетико» финишировал третьим с отставанием всего в одно очко от завоевавшего серебро «Реала». Могли бы и за чемпионство побороться, но провалили первый круг из-за экспериментов Диего Симеоне. Тренер в чемпионате играл первым номером, в Лиге чемпионов – от обороны, и получилась каша. После вылета из еврокубков мадридцы воскресли и стабилизировали игру. Теперь главный вопрос на сезон: удастся ли «Атлетико» безболезненно выступить на два фронта?

Удалось сберечь основных исполнителей и выгодно продать за € 50 млн в «Вулверхэмптон» игрока ротации – Матеуса Кунью. Дорогостоящих трансферов «Атлетико» не совершал, но при этом большой удачей можно считать подписание на правах свободного агента многолетнего капитана «Челси» Сесара Аспиликуэту. Экономия в условиях скорой продажи клуба – один из важных факторов существования. «Все попытки уменьшить клубный долг в размере € 750 млн не приносят результата. Более того, долг растёт. Поэтому ожидается продажа клуба ориентировочно за € 1,5 млрд. Это вопрос времени», – утверждает Marca.

ИГРОКИ «АТЛЕТИКО» В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Также болельщики считают важным достижением возвращение старой эмблемы – ребрендинг случился ещё в 2016-м, и с тех пор многие фанаты отказывались приобретать атрибутику. В голосовании приняли участие почти 80 тысяч членов клуба, и 89% респондентов отдали голос за логотип старого образца.

Минусы. Большую роль в огромном долге «Атлетико» играют € 127,2 млн, уплаченные «Бенфике» за трансфер атакующего полузащитника Жоау Феликса. Всё обернулось провалом, потому что Симеоне не рассчитывал на игрока – при аргентинце Феликс в Мадриде так и не заиграл. Ничем завершилась и аренда португальца в «Челси» – теперь будущее игрока совершенно непонятно. В межсезонье он только тренируется, и, по утверждению The Athletic, игрок и тренер не здороваются. Огромной проблемой «Атлетико» остаётся срок контракта Жоау – до 2027 года!

Наверняка на Симеоне и команду будет давить то обстоятельство, что через год у тренера заканчивается контракт. А зарабатывает Диего больше всех в мире – € 39,9 млн в год. Для сравнения: Пеп Гвардиола получает в «Манчестер Сити» € 22,6 млн за сезон, а Юрген Клопп в «Ливерпуле» – € 17,9 млн.

Прогноз. Шанс у «Атлетико» будет только в случае, если «Реал» и «Барса» синхронно погрязнут в проблемах и недооценят конкурента. Поэтому большую роль будет играть, насколько ровно «индейцы» пройдут первый круг.