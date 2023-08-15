Манчини отреагировал на слухи о работе со сборной Саудовской Аравии
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Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своём возможном назначении на пост наставника национальной команды Саудовской Аравии, заявив, что сейчас у него нет никаких конкретных предложений продолжения карьеры.
«Для меня работа со сборной Италии всегда была приоритетом. После стольких лет на посту я получаю различные предложения, которые изучу в ближайшие недели, но сейчас нет никакой конкретики. Что-то произойдёт, когда меня это заинтересует, но Саудовская Аравия здесь не при чём», — приводит слова Манчини Corriere dello sport.
Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии на прошлой неделе. Во главе национальной команды специалист выиграл чемпионат Европы 2020 года.
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