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Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» на этой неделе

Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» на этой неделе
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, который близок к завершению перехода в «Реал Сосьедад», может дебютировать за испанский клуб уже в эти выходные. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, так как Захарян в нынешнем сезоне уже успел сыграть несколько матчей за «Динамо», он может выйти на поле в составе «Реала Сосьедад» на ближайшую игру, если тренерский штаб сочтёт это целесообразным после нескольких тренировок полузащитника.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сегодня, 15 августа, Захарян пройдёт медицинский осмотр для оформления перехода в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже находится в Испании.

«Реал Сосьедад» сыграет 19 августа. Соперником потенциально нового клуба Захаряна станет «Сельта».

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