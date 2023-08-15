Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» на этой неделе
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, который близок к завершению перехода в «Реал Сосьедад», может дебютировать за испанский клуб уже в эти выходные. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, так как Захарян в нынешнем сезоне уже успел сыграть несколько матчей за «Динамо», он может выйти на поле в составе «Реала Сосьедад» на ближайшую игру, если тренерский штаб сочтёт это целесообразным после нескольких тренировок полузащитника.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что сегодня, 15 августа, Захарян пройдёт медицинский осмотр для оформления перехода в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже находится в Испании.
«Реал Сосьедад» сыграет 19 августа. Соперником потенциально нового клуба Захаряна станет «Сельта».
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