Агент Изидора прокомментировал информацию, что игрок согласовал контракт с «Марселем»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, опроверг согласованный контракт футболиста с французским «Марселем».

«Изидор согласовал контракт с «Марселем»? Ничего ещё не согласовано», — сказал Лакруа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Форвард Вильсон Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. Железнодорожники заплатили за футболиста € 3,5 млн. За это время француз принял участие в 42 встречах, в которых смог забить 19 мячей и отдать две результативные передачи.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 6 млн. Контракт с красно-зелёными рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что у «Марселя» есть соглашение по контракту с французским нападающим москвичей.