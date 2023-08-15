Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубы АПЛ жалуются руководству лиги на большие траты «Челси»

Клубы АПЛ жалуются руководству лиги на большие траты «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Клубы английской Премьер-лиги обращаются к руководству чемпионата Англии с жалобами на огромные траты лондонского «Челси» на трансферы. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы не верят, что траты «Челси» соответствуют регламенту УЕФА о финансовом фэйр-плей. Среди команд АПЛ растёт недоверие к лондонцам.

За последние три трансферных окна «Челси» в общей сложности потратил на приобретения футболистов более € 1 млрд. Вчера, 14 августа, лондонцы оформили рекордную покупку в истории АПЛ, приобретя полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона» за € 133 млн.

В матче 1-го тура АПЛ нового сезона «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Следующая игра лондонцев пройдёт 20 августа. Их соперником станет «Вест Хэм».

Материалы по теме
Лавиа подпишет с «Челси» контракт по схеме «7+1» — Тавольери

Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023