Клубы АПЛ жалуются руководству лиги на большие траты «Челси»

Клубы английской Премьер-лиги обращаются к руководству чемпионата Англии с жалобами на огромные траты лондонского «Челси» на трансферы. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, клубы не верят, что траты «Челси» соответствуют регламенту УЕФА о финансовом фэйр-плей. Среди команд АПЛ растёт недоверие к лондонцам.
За последние три трансферных окна «Челси» в общей сложности потратил на приобретения футболистов более € 1 млрд. Вчера, 14 августа, лондонцы оформили рекордную покупку в истории АПЛ, приобретя полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона» за € 133 млн.
В матче 1-го тура АПЛ нового сезона «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Следующая игра лондонцев пройдёт 20 августа. Их соперником станет «Вест Хэм».
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении:
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