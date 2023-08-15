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Лавиа подпишет с «Челси» контракт по схеме «7+1» — Тавольери

Лавиа подпишет с «Челси» контракт по схеме «7+1» — Тавольери
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Лондонский «Челси» достиг договорённости с «Саутгемптоном» о переходе полузащитника Ромео Лавии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в «Твиттере».

По сведениям источника, 19-летний бельгийский футболист подпишет с новой командой контракт на семь лет с возможностью продления ещё на сезон. Лавиа будет получать в «Челси» больше, чем мог бы получать в «Ливерпуле». Ранее сообщалось, что оба клуба были готовы заплатить за футболиста около € 60 млн. 19-летнего хавбека подкупил тот факт, что «Челси» интересовался им ещё летом прошлого года.

Лавиа в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

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