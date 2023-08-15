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«Арсенал» объявил о переходе вратаря Давида Райи

«Арсенал» объявил о переходе вратаря Давида Райи
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Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе испанского голкипера Давида Райи.

27-летний вратарь присоединился к «канонирам» на правах аренды на сезон из английского «Брентфорда». У «Арсенала» есть право выкупа Райи через год. За новый клуб испанский голкипер будет выступать под 22-м номером.

«Давид — высококлассный вратарь, который играл на высоком уровне в составе «Брентфорда» в Премьер-лиге. С приходом Давида мы привносим качество и глубину в нашу команду, чтобы мы могли выступать на максимально высоком уровне во всех соревнованиях», — прокомментировал переход Райи спортивный директор «Арсенала» Эду.

В прошлом сезоне Райя сыграл за «Брентфорд» 39 матчей во всех турнирах, пропустил 47 голов и 12 раз сыграл «на ноль».

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