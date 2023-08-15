«Аль-Хиляль» по-прежнему надеется подписать форварда «Фулхэма» Александра Митровича

«Аль-Хиляль» не утратил интереса к нападающему «Фулхэма» и сборной Сербии Александру Митровичу, несмотря на нежелание лондонцев его отпускать. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, саудовский клуб возобновил переговоры по Митровичу с «дачниками» и надеется оформить трансфер к концу этой недели. Ранее этим летом «Фулхэм» отклонил предложение «Аль-Хиляля» о переходе 28-летнего форварда.
В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
- 15 августа 2023
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