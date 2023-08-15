Орещук: Захарян — очень сильный футболист, но по потенциалу слабее Карпина и Хохлова

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал будущий переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», а также сравнил 20-летнего футболиста с Валерием Карпиным и Дмитрием Хохловым, также поигравшими за испанский клуб в своё время.
«Очень рад за Захаряна! Он шёл к мечте, и у него всё получилось. Теперь нужно доказать, что он не хуже Хохлова и Карпина, которые играли в этой команде. А сравнивать его будут именно с этими футболистами. А они там здорово играли. В Испании надеются, что Арсен покажет тот же футбол.
Захарян по потенциалу лучше, чем Хохлов и Карпин? Нет. Очень сильный футболист, но то поколение было посильнее. Это касается и ментальной, и технической, и исполнительской характеристик. Надеюсь, что Арсен нас всех переубедит и докажет, что я ошибаюсь. Очень хочу, чтобы у него там всё получилось», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что сегодня, 15 августа, Захарян пройдёт медицинский осмотр для оформления перехода в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже находится в Испании.
- 15 августа 2023
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