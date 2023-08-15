Биджиев — о переходе Захаряна: российские игроки исторически удачно выступали в Испании

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев прокомментировал будущий переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», а также заявил, что российские футболисты исторически удачно проявляли себя в чемпионате Испании.

«Хорошо, что наш игрок переходит в чемпионат Испании, в одну из сильнейших лиг мира. В принципе, исторически российские футболисты удачно зарекомендовали себя в Испании, особенно в 90-е годы. Думаю, для Захаряна это хороший следующий шаг. Важно, чтобы ему давали в «Реале Сосьедад» игровое время – тогда у него будет возможность прогрессировать, и вполне возможно, что со временем его пригласят в более именитый европейский клуб. На мой взгляд, сейчас Захаряну вполне по силам зацепиться за место в стартовом составе «Реала Сосьедад», ну а дальше всё будет зависеть уже от него самого», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что сегодня, 15 августа, Захарян пройдёт медицинский осмотр для оформления перехода в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже находится в Испании.