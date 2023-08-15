«Ахмат» предложил помощнику Черчесова Ромащенко возглавить команду

Грозненский «Ахмат» сделал предложение помощнику бывшего главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова Мирославу Ромащенко. Об этом «Чемпионату» сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

В грозненском клубе хотят, чтобы ассистент Станислава Черчесова возглавил клуб после отставки Ташуева. Ромащенко является одним из основных кандидатов.

«Финального решения ещё нет», – добавил один из собеседников «Чемпионата».

Ранее источник, близкий к клубу, сообщил «Чемпионату», что «Ахмат» предложил самому Станиславу Черчесову возглавить команду, но тренер отказался от такого варианта.

Напомним, сегодня, 15 августа, грозненский «Ахмат» на своих официальных ресурсах сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.