«Ахмат» предложил помощнику Черчесова Ромащенко возглавить команду
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Грозненский «Ахмат» сделал предложение помощнику бывшего главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова Мирославу Ромащенко. Об этом «Чемпионату» сообщили три источника, знакомых с ситуацией.
В грозненском клубе хотят, чтобы ассистент Станислава Черчесова возглавил клуб после отставки Ташуева. Ромащенко является одним из основных кандидатов.
«Финального решения ещё нет», – добавил один из собеседников «Чемпионата».
Ранее источник, близкий к клубу, сообщил «Чемпионату», что «Ахмат» предложил самому Станиславу Черчесову возглавить команду, но тренер отказался от такого варианта.
Напомним, сегодня, 15 августа, грозненский «Ахмат» на своих официальных ресурсах сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.
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