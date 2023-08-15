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Агент: странно, что к Гоцуку нет интереса от больших клубов РПЛ

Агент: странно, что к Гоцуку нет интереса от больших клубов РПЛ
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Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«На данный момент интереса от топ-клубов РПЛ к Кириллу нет, что для меня странно. Он уже давно показал, что способен играть на уровне РПЛ, сейчас лишний раз это доказывает. Сейчас он счастлив и сосредоточен на «Пари НН». Возможный уход Юрана? Думаю, это никак не повлияет на будущее Кирилла», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кирилл Гоцук провёл шесть матчей за «Пари Нижний Новгород», где отметился одной голевой передачей. «Пари НН» с четырьмя очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Прежде 30-летний защитник выступал за такие команды, как «Авангард», «Крылья Советов» и «Шинник».

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