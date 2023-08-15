Агент Чавеса: Луис на следующей неделе подпишет контракт с «Динамо». Новость про срыв фейк

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы 27-летнего полузащитника мексиканской «Пачуки» Луиса Чавеса, опроверг информацию про срыв перехода своего подопечного в московское «Динамо».

«Новость, что Чавес отказался от «Динамо» — фейк. На этой неделе все бюрократические нюансы будут улажены. На следующей неделе Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с «Динамо» по схеме 4+1», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее появилась информация, что Луис Чавес не перейдёт в московское «Динамо» этим летом из-за проблем с переводом денег из России.

В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.