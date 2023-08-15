Источник: Чавес не перейдёт в «Динамо» из-за проблем с переводом денег из России

27-летний полузащитник мексиканской «Пачуки» Луис Чавес не перейдёт в московское «Динамо» этим летом из-за проблем с переводом денег из России. Об этом сообщает Fox Sports.

По информации источника, у бело-голубых так и не получилось решить проблемы с оплатой трансфера, которые были связаны с санкциями, наложенными на страну, поскольку американские банки не могут получить деньги из России. По изначальному плану Чавес получил бы деньги от «Динамо», на которые он смог бы выкупить свой контракт у «Пачуки». Но из-за ранее приведённых проблем с оплатой реализовать данный план не удалось, а Чавес остался разочарован российскими командами из-за невозможности завершить свой переход.

Луис также попросил у «Пачуки» время на то, чтобы завершить свой трансфер в другой европейский клуб, но на данный момент заинтересованных в мексиканце команд нет.

В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.